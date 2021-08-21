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Meteoroloji uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Erzurum, Kars, Ardahan, Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA21 Ağustos 2021 Cumartesi 19:10 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 19:10
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Erzurum, Kars, Ardahan, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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