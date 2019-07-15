23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7105
  • 6,4327
  • 257.776
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Meteoroloji uyarmıştı: Aniden bastırdı

Taksim’de aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan çeşitli malzemelerle korunmaya çalışan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından yağış akşam saatlerinde İstanbul’da etkisini gösterdi. Taksim'de vatandaşlar, aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar çanta ve şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları ise koşarak saçaklara sığındı. Vatandaşların korunma çabaları ilginç görüntüler oluşturdu. Yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.
 
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz kıyıları, öğleden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyordu. 

Başkan Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için Kur’an-ı Kerim okudu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine karanfil bırakıldı

15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine karanfil bırakıldı

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı

F.Bahçe'de Muriç'i yedek bırakacak transfer

F.Bahçe'de Muriç'i yedek bırakacak transfer

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Cumhurbaşkanlığı'ndan anlamlı 15 Temmuz videosu

Cumhurbaşkanlığı'ndan anlamlı 15 Temmuz videosu

FETÖ'cü pilotların bombaladığı araçlar sergilendi

FETÖ'cü pilotların bombaladığı araçlar sergilendi

Yıldırım düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti

Yıldırım düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti

Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarında

Darbecilerin 'katliam' talimatları ilk kez ortaya çıkan telsiz kayıtlarında
 

POPÜLER HABERLER

Sağ ele geçen PKK´lı itiraf etti! Komandolar böyle girdi

Sağ ele geçen PKK´lı itiraf etti! Komandolar böyle girdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA