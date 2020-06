Meteoroloji uyarmıştı! Çok hücreli boran İstanbul'u vurdu

23 Haziran 2020 Salı 16:17 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 16:18

Günler öncesinden alarmı verilmişti. İstanbul'u kara bulutlar kapladı ve beklenen yağış meydana geldi. Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan 24 TV Meteoroloji Editörü Eldebiran Ayan, yaşanan yağışların yaz mevsiminin en belirgin özelliklerinden olduğunu söyledi. Ayan, “Gök gürültülü sağanaklar yaz mevsiminin en karakteristik özelliklerinden bir tanesidir. Her gök gürültülü sağanakta; dolu, yıldırım, yağış anında çok şiddetli rüzgar ve hortum oluşma ihtimali her zaman vardır. Yaşanan doğa olayı yeni bir durum değil. Yıllardır süregelen yağışlar, fakat insanlar çok denk gelmemiş olabilirler. Şu an sosyal medya ve iletişim araçlarının yaygınlığı nedeniyle çok bu olayları fazla yaşamamıza ve ilk defa oluyor gibi düşünmemize neden oluyor olabilir” diye konuştu.

BATI KARADENİZ DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA

Meydana gelen yağış türünün çok hücreli boran olduğunu vurgulayan Ayan, “Yağışların gün boyu sürmesi bekleniyor. Özellikle Batı Karadeniz daha büyük bir risk altında, çünkü İstanbul’da beklenen yağış miktarı yaklaşık olarak 50 kilogram iken Batı Karadeniz için bu rakam 75 kilograma kadar çıkabiliyor. Adapazarı, Zonguldak ve Bartın çevresinde çok şiddetli yağışın gece boyunca da sürmesi bekleniyor” şeklinde konuştu.

YARINDAN İTİBAREN ŞİDDETİ AZALACAK

“Sel, taşkın tehdidi çok yüksek” diyen Ayan şöyle devam etti; Yağışlar gün boyunca devam edecek. Yarından itibaren ise yavaş yavaş şiddetini azaltması bekleniyor.