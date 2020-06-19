Meteoroloji uzmanı: Ağaç altı, çardak ve yüksek yerler yıldırım için risk grubunda

DHA 19 Haziran 2020 Cuma 17:27 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 17:53

Eskişehir Bölgesel Tahmin Merkezi'nde görevli Meteoroloji Uzmanı Bayram Çolak, Kütahya'da, evlerinin bahçesindeki ağaç altına kurulan çardakta, anne ve babasıyla oturup sohbet eden Seda Öztürk'ün yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine uyarılarda bulundu. Meteoroloji Uzmanı Çolak, yıldırımdan korunmak için yüksek yerlerden kaçınılması gerektiğini belirterek, ağaç altları ve çardak gibi yerlerin risk grubunda olduğunu söyledi. Minare gibi yüksek binalarda mutlaka 'paratoner' olarak bilinen yıldırımsavar kullanılması gerektiğini ifade eden Çolak, şöyle konuştu:

"Yıldırım atmosferde meydana gelen, yerden buluta ve buluttan yere çok büyük bir elektrik boşalmasıdır. Yıldırım, kümülonimbus bulutu dediğimiz dikine gelişebilen, tabanı 3 kilometreden tepesi ise 11 kilometreye çıkabilen elektrikli bir buluttan meydana gelir. Bu bulut aynı zamanda şimşek ve gök gürültüsüne de neden olabilmektedir. Yıldırımdaki enerji saniyenin milyonda biri kadar sürede çıktığı için insanlar ve binalar için tehlike oluşturmaktadır. Yıldırımdan korunabilmek için minare ya da daha yüksek binalarda yıldırımsavar kullanılmalıdır. Eğer açık arazideysek kendimizi küçülterek, çömelir vaziyette bulunmamız gerekir. Açık arazide grup halinde, toplu olarak bulunulmaması da önem arz etmektedir. Eğer insanlar su içerisindeyse acilen karaya çıkmaları gerekir. "

'ARABALAR, LASTİKLERİ NEDENİYLE GÜVENLİ'

Yıldırımdan korunmak için metal eşyalardan uzak durulması gerektiğini söyleyen Çola, 'Ancak arabalarda lastik bulunduğundan dolayı arabalar bu sınıfın dışındadır. İnsanlar, gök gürültüsünü duyduklarında en kısa sürede korunaklı bir binaya ya da arabanın içine girerek kendilerini koruma altına almalıdırlar. Aynı zamanda ağaç, direk gibi yüksek yerlerden kaçınılmalıdır. Ağaç altı, çardak gibi yüksek olan yerler risk grubundadır. Arazinin tepesinde bulunan insanlar varsa aşağıya kadar inmeleri gerekmektedir. Mümkün olduğunca kendilerini küçültmeleri gerekmektedir. Kampa çıkanlar da aynı şekilde çadırın üzerinde metal eşya varsa ona dikkat etmeleri gerekir" diye konuştu.

ÜNİVERSİTELİ SEDA DÜN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kütahya’ya 40 kilometre mesafedeki Hamidiye Kızılcaören köyünde oturan Yakup ve Emine Öztürk çiftinin 5 çocuğundan biri olan Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İlahiyat bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Seda Öztürk, dün ağaç altında oturduğu çardakta yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.