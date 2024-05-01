İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2024 Çarşamba / 23 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5282
  • EURO
    34,7905
  • ALTIN
    2405.61
  • BIST100
    10045.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteoroloji uzmanı Türkiye'yi uyardı! 4 gün boyunca sürecek
Güncel

Meteoroloji uzmanı Türkiye'yi uyardı! 4 gün boyunca sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Türkiye geneli için uyarıda bulundu. Meteoroloji uzmanı Çelik 4 gün boyunca Türkiye genelinde yağışların etkili olacağını açıkladı.

DHA1 Mayıs 2024 Çarşamba 16:34 - Güncelleme:
Meteoroloji uzmanı Türkiye'yi uyardı! 4 gün boyunca sürecek
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Ankara'da dün akşam 2 saat içinde metrekareye 70 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Çelik, 4 gün boyunca tüm yurtta yağışların etkili olacağını, Ankara'da cuma ve cumartesi günü yine sağanak geçişleri beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Ankara'da hayatı olumsuz etkileyen dün akşam görülen yağışın uç değerlerin yakınında bir yağış olduğunu söyledi. Çelik, "Ekstrem bir yağış değil, hiç görülmeyen yağış değil; ancak ona yakın miktarda bir yağış gerçekleşti diyebiliriz. Bu yağış 2 saat içinde gerçekleşti ve özellikle şehir merkezinde olması sebebiyle, Yenimahalle- Ulus- Çankaya arasında olması sebebiyle özellikle ulaşımda büyük olumsuzluklara yol açtı. Metrekareye 2 saat içinde 70 kilograma yaklaşan, Yenimahalle'de 70 kilogram civarında, Ulus'ta 60 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bu yağış özellikle şehir merkezinde çeşitli olumsuzluklara sebep oldu" diye konuştu.

HAFTA BAŞINA KADAR YAĞIŞ VAR

Çelik, hafta başına kadar yağışların süreceği uyarısı yaparak, "Önümüzdeki hafta başına kadar, perşembe günden pazar günü dahil olmak üzere 4 gün boyunca, ülkemizin en güneybatı kesimleri dışında tüm yurtta aralıklarla yağışlar göreceğiz. Perşembe günü bu yağışlar özellikle doğu kesimlerde etkili olacak. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinde bir de Güney Doğu Anadolu bölgesinin doğusunda perşembe günü yağışların etkili olmasını bekliyoruz. Onun için doğu bölgelerimizde yağış görüldükten sonra cuma ve cumartesi günü yine Doğu bölgelerimizde Trakya'da yine kuvvetli yağışlar göreceğiz. Bununla ilgili de yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün adresinden uyarılarımızı takip etmekte fayda var. Pazartesi günden itibaren ise birkaç gün boyunca batı bölgelerde yağış yok, sadece doğu bölgelerde sağanak yağışlar devam edecek diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

'ANKARA'DA CUMA-CUMARTESİ SAĞANAK GÖRÜLECEK'

Ankara'da, dün akşam gerçekleşen yağış miktarı kadar bir yağış beklemediklerini aktaran Çelik, "Ancak Ankara'da özellikle cuma ve cumartesi günü yine sağanak yağış geçişleri görülecek. İstanbul'da da 3 gün boyunca perşembe, cuma ve cumartesi günü aralıklarla çok kuvvetli olmayan sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Hava sıcaklıkları da bu yağışlı sistemle birlikte artık mevsim normallerine yaklaştı. Önümüzdeki yaklaşık bir hafta boyunca önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Çoğunlukla mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.