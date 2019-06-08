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Meteoroloji'den 10 ile sağanak uyarısı

Edirne, Kırklareli, Sivas, Bolu, Karabük, Tokat, Gümüşhane, Artvin, Kars ile Ardahan çevrelerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin  parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç  Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Kırklareli, Sivas,  Bolu, Karabük, Tokat, Gümüşhane, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu  Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak  görüleceği tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmezken, rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve  Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.
 

İstanbul´un surları tehlike altında

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