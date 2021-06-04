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Meteorolojiden 3 bölge için sağanak uyarısı

Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA04 Haziran 2021 Cuma 14:19 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 14:20
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülürken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Denizlerde ise Orta Karadeniz ile Güney Ege'nin güneyinde fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

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