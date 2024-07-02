Meteorolojiden 3 ile uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, Rüzgarların kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem ve arz etmektedir." denildi.