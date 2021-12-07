Meteoroloji'den 35 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! Dikkat: Kuvvetli olacak

7 Aralık 2021 Salı 09:40 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 09:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava raporlarını yayımladı.

Bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 35 kent için sarı ve turuncu uyarıda bulundu.

SARI UYARI YAPILAN İLLER:

Çanakkale, Manisa, Denizli, Konya, Karaman, Mersin, Aksaray, Niğde, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Tokat, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı

TURUNCU UYARI YAPILAN İLLER:

Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta

Yağışların, kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Rüzgar ise Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'DE SICAKLIK AZALIYOR

Marmara ve Ege'de sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor.

Rüzgarın genellikle Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Vatandaşlara bazı bölgelerde rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı da yapıldı.