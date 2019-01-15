Meteorolojiden 4 il için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece saatlerinde başlaması beklenen kar yağışlarının Kayseri ve Nevşehir il geneliyle, Yozgat'ın doğu kesimlerinde 10-20 santimetre, Kayseri'nin güney ve doğusuyla Sivas çevrelerinde 20-30 santimetre aralığında olması bekleniyor.

Yağış sırasında ve sonrasında kuvvetli buzlanma ve don olayı görülebileceği için ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.