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Meteorolojiden 4 il için kuvvetli kar uyarısı

Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ın doğu kesimleri ile Sivas çevrelerinde kuvvetli kar bekleniyor.

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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece saatlerinde başlaması beklenen kar yağışlarının Kayseri ve Nevşehir il geneliyle, Yozgat'ın doğu kesimlerinde 10-20 santimetre, Kayseri'nin güney ve doğusuyla Sivas çevrelerinde 20-30 santimetre aralığında olması bekleniyor.
 
Yağış sırasında ve sonrasında kuvvetli buzlanma ve don olayı görülebileceği için ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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