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Meteoroloji'den 4 il için yağmur müjdesi

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak görülecek.

AA5 Ağustos 2021 Perşembe 10:32 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 11:03
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı bulutlu olacak.

Bölge illerinden Erzurum, Kars, Ardahan çevresi ile Erzincan'ın doğusu ve Ağrı'nın güney kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan ve Iğdır'da 36, Tunceli'de 35, Ağrı'da 32, Kars ve Erzurum'da 31, Ardahan'da 29 derece olacağı tahmin ediliyor.

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