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Meteoroloji'den 41 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, yurtta Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

04.01.2020  10:03 - Güncelleme: 04.01.2020  10:03

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in doğusu, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13

Antalya: Parçalı bulutlu 17

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu 9

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı eksi 1

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 6

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