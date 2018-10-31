Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don olayı uyarısı yapıldı Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın Adıyaman'da açık, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.