Meteorolojiden 5 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7'nci Bölge Müdürlüğü Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri için kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada kar yağışının zaman zaman kuvvetli olacağı belirtildi.

Buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.