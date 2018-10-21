Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak uyarısı yapıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 1-3 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülen 5 ilde, rüzgarların değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Söz konusu illerde yağışların yer yer etkili olması tahmin edildiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ankara Antlaşması´nın imzalanması - Tarihte bugün 20 Ekim 1921

Ankara Antlaşması´nın imzalanması - Tarihte bugün 20 Ekim 1921

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA