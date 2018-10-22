Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak uyarısı yapıldı.
- AA
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar yer yer aralıklı sağanak öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen 5 ilde, rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Söz konusu illerde yağışlar yer yer etkili olacağından muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulunuldu.
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