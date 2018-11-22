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Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de yağmur ve yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini, sıcaklıklarının ise 3-4 derece düşeceğini bildirdi.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi  tarafından yapılan açıklamada;"Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak ve yağmurlu, bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklenmektedir. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 3 ile 4 derece civarında azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgar Kuzeydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor"denildi.
 

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