İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2024 Çarşamba / 12 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3616
  • EURO
    36,5552
  • ALTIN
    2884.05
  • BIST100
    9306.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Meteoroloji'den 5 il için 'yağış' uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Manisa'nın yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.

DHA13 Kasım 2024 Çarşamba 15:03 - Güncelleme:
Meteoroloji'den 5 il için 'yağış' uyarısı
ABONE OL

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Manisa'nın bugün görülen ve görülecek olan hafif yağış geçişleri ile birlikte yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirildi. Açıklamada, "Yarın öğle saatlerinde Kuzey Ege kıyılarından başlayacak yağışlar, Çanakkale ve Balıkesir'de 16 Kasım Cumartesi sabah saatlerine, İzmir, Aydın ve Manisa'da ise 16 kasım gece saatlerine kadar etkili olacak. Cuma günü yağış nedeniyle azalmaya başlayan sıcaklıklar, cumartesi günü kuzeyli kuvvetli rüzgarla birlikte daha da düşecek. Uzun süren yağışsız bir dönem sonrasında beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezimizin meteorolojik uyarılarının takip edilmesi gerekmektedir" denildi. Açıklamada ayrıca olası sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış esnasında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

  • Meteoroloji 2nci Bölge Müdürlüğü
  • Meteoroloji
  • sağanak
  • yağış

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.