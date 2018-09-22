Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Bursa: Az bulutlu 29

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33