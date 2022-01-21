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Meteorolojiden 6 il için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulunarak tipi, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı uyardı.

IHA21 Ocak 2022 Cuma 11:18 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 11:19
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bolu, Karabük ve Çankırı çevreleri ile Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı uyardı.

Yapılan açıklama şöyle; "Batı Karadeniz'de beklenen yağışların, 21.01.2022 Cuma akşam saatlerinden itibaren Bolu, Karabük ve Çankırı çevreleri ile Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışların da önce yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı, 22.01.2022 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar şekline dönüşmesi bekleniyor. Bölgedeki kuvvetli kar yağışlarının 23.01.2022 Pazar öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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