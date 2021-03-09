İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Mart 2021 Salı / 25 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6839
  • EURO
    9,1186
  • ALTIN
    417.272
  • BIST100
    1530.27
Güncel

Meteoroloji'den 6 ile yağış uyarısı

Meteoroloji'nin son hava tahminlerine göre yurt genelinde parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. 6 il için ise yağış uyarısı yapıldı.

09 Mart 2021 Salı 09:07 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 09:07
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Muğla, Aydın, Denizli, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.

6 İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi nedeniyle vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.