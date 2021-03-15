Meteorolojiden Akdeniz için uyarı

AA 15 Mart 2021 Pazartesi 14:44 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 14:44

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Akdeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına tahmin ediliyor. Fırtına'nın perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Ayrıca, sabah saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey (Kozan, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli) ile Kahramanmaraş'ın batı (Afşin, Göksun, Andırın) ilçelerinde görülecek olan sağanağın kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Bunun yanı sıra 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olması tahmin edildiğinden su baskını, sel, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, buzlanma, don olayı, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.