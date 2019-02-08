Meteorolojiden Akdeniz ve Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, İzmir, Çorum, Rize ve Artvin çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri,

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz kıyıları ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 14

Bursa: Çok bulutlu 10

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7