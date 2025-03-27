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Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Yurt genelinde Ramazan Bayramı boyunca gök gürültülü sağanak hakim olacak. 3 büyükşehirde ise bir hafta boyunca yağış bekleniyor.

AA27 Mart 2025 Perşembe 15:44 - Güncelleme:
Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, Ramazan Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yarın sadece batı bölgelerinde yağış görüleceğini belirten Çelik, "Arife gününden itibaren 9 gün boyunca yurdun tamamında aralıklarla gök gürültülü yağış bekliyoruz." diye konuştu.

Sıcakların 3-4 derece azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildiren Çelik, yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer kuvvetli olacağını söyledi.

Çelik, yağışların İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetinin daha az olacağını anlattı.

Yarından itibaren 3 gün boyunca kuvvetli rüzgar görüleceğini ifade eden Çelik, "Yarın ve cumartesi günleri batı, iç bölgelerin tamamında güneyli yönlerden rüzgarın etkisini artırmasını bekliyoruz. Pazar günü ise doğu bölgelerinde güneyli yönlerden rüzgar beklentimiz var." ifadelerini kullandı.

- 3 BÜYÜKŞEHİRDE BİR HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yarından itibaren 3 büyükşehirde de gök gürültülü sağanak beklendiğini belirten Çelik, yağışların Ankara'da akşam saatlerinden itibaren etkili olacağını aktardı.

Arife gününden itibaren 3 büyükşehirde bir hafta boyunca yağış görüleceğini dile getiren Çelik, "Yağışlar cumartesi günü İzmir'de kuvvetli olacak. Yağış anında dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olmak gerekiyor." dedi.

Çelik, sıcaklıkların arife gününden itibaren Ankara ve İstanbul'da 18-20, İzmir'de 19-21 derecelerde seyredeceğini bildirdi.

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