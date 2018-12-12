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Meteorolojiden bazı bölgeler için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde fırtına ve kuvvetli rüzgar beklediğini duyurdu. Vatandaşlar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

  • DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu geceden itibaren fırtına ve kuvvetli rüzgar beklendiği duyuruldu. Fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar, başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı uyarıldı. Saat 00.45 sıralarında başladığı belirtilen fırtına ve kuvvetli rüzgarların, saat 23.00'e kadar süreceği bildirildi.
 

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