Meteorolojiden bazı iller için sağanak ve kar uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için kuvvetli sağanak, kar yağışı ve rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece altında olması beklenen 5 ilde, rüzgarın kuzeyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Rüzgarın bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.