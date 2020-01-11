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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da, yağmur ve kar yağışıyla birlikte buzlanma, don ile sis bekleniyor.

11.01.2020  21:27 - Güncelleme: 11.01.2020  21:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ile Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor. 

Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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