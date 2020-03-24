İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5209
  • EURO
    7,0695
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    87250.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteorolojiden Doğu Anadolu için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı
Güncel

Meteorolojiden Doğu Anadolu için buzlanma, don olayı ve çığ uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma, don olayı ve çığ uyarısında bulundu.

AA24 Mart 2020 Salı 11:24 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:24
ABONE OL

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Erzincan çevrelerinde hafif yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Gece buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgarın ise kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 6, Erzurum ve Ardahan'da 3, Ağrı'da 2, Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının Iğdır'da 18, Erzincan'da 16, Kars'ta 12, Ardahan ve Ağrı'da 11, Erzurum'da 10 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini belirterek, vatandaşların yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlardaki çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

131 santimetrelik Mehmet'in hayallerine devlet desteği

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Sokağa çıkın'
'Sokağa çıkın'

'Sokağa çıkın'

Koronavirüse karşı yeni tedbirler!Tüm vatandaşları ilgilendiriyor
Koronavirüse karşı yeni tedbirler!Tüm vatandaşları ilgilendiriyor

Koronavirüse karşı yeni tedbirler!Tüm vatandaşları ilgilendiriyor

Hastaların tamamı iyileşti
Hastaların tamamı iyileşti

Hastaların tamamı iyileşti

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...
Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...

Kolombiya'dan teşekkür: Türkiye sayesinde...
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.