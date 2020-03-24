AA 24 Mart 2020 Salı 11:24 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:24

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Erzincan çevrelerinde hafif yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Gece buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Rüzgarın ise kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 3, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 6, Erzurum ve Ardahan'da 3, Ağrı'da 2, Erzincan'da 1 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının Iğdır'da 18, Erzincan'da 16, Kars'ta 12, Ardahan ve Ağrı'da 11, Erzurum'da 10 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğini belirterek, vatandaşların yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlardaki çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.



