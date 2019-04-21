Meteorolojiden doğu illeri için yağış uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için yağış uyarısında bulundu.
- İHA
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kar yağışı beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van’da 1, Muş’ta 3, Bitlis’te eksi 3, Hakkâri’de 2 derece olarak ölçüldü. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 8, Bitlis’te 5, Hakkâri’de 9 ve Muş’ta 8 derece olması beklenmektedir” denildi.
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