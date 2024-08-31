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Meteoroloji'den Ege için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den edinilen son değerlendirmelere göre, Güney Ege'nin bazı bölgelerinde akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA31 Ağustos 2024 Cumartesi 16:30 - Güncelleme:
Meteoroloji'den Ege için sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Denizli, Burdur ve Isparta çevreleri ile Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Afyonkarahisar'ın güneyi ile Konya'nın batı ve güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

ANİ SU BASKINLARINA DİKKAT

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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