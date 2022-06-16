İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2022 Perşembe / 17 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3066
  • EURO
    18,2302
  • ALTIN
    1026.02
  • BIST100
    2485.36
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteorolojiden Eskişehir ve Kütahya için sağanak uyarısı
Güncel

Meteorolojiden Eskişehir ve Kütahya için sağanak uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, yarın için Eskişehir ve Kütahya'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

IHA16 Haziran 2022 Perşembe 17:57 - Güncelleme:
ABONE OL

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre cuma günü öğleden sonra Eskişehir ve Kütahya il geneli ile Bilecik'in güney kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Meteorolojiden yapılan uyarıda; gök gürültülü sağanak yağış esnasında yıldırım, kısa süreli kuvvetli yağış, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi riskler bulunduğu, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. Yarın Eskişehir kent merkezinde ise en yüksek sıcaklığın 26 derece olması bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.