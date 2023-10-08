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Meteorolojiden fırtına ve sağanak yağış uyarısı

Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için fırtına, Karadeniz'in bazı kesimleri için ise fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Doğu ve güneydoğu bölgelerinde, batı ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

AA8 Ekim 2023 Pazar 12:58 - Güncelleme:
Meteorolojiden fırtına ve sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 10.00-19.00 saatleri arasında Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak'ta batı ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Karadeniz'in batısında da yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esecek rüzgarın, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'E YÖNELİK KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Tahminlere göre, yarın Samsun'un doğusu ile Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, 1800-2000 metre üzeri kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede 09.00-18.00 saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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