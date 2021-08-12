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Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Giresun ve Trabzon'un batısında yarın sabah saatlerinden itibaren, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde ise öğleden sonra gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 13:02 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 13:02
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Giresun ve Trabzon'un batısında yarın sabah saatlerinden itibaren, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde ise öğleden sonra gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Doğu Karadeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon'un batısı, öğle saatlerinden sonra Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerindeki yağışların yerelde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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