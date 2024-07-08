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  • Meteoroloji'den hem kuvvetli yağış hem de yüksek sıcaklık uyarısı
Güncel

Meteoroloji'den hem kuvvetli yağış hem de yüksek sıcaklık uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun bazı bölgelerinde şiddetli yağış beklenirken, bazı bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ifade edildi.

IHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 09:15 - Güncelleme:
Meteoroloji'den hem kuvvetli yağış hem de yüksek sıcaklık uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların, Doğu Karadeniz ile Samsun'un doğusu, Ordu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Hava sıcaklıklarının batı, güney ve iç kesimlerde 1 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE BUGÜN HAVA DURUMU

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 43

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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