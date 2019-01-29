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Meteoroloji Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu. Genel müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Akdeniz'de ise rüzgarın yarın 07.00-17.00 saatlerinde doğu ve güneydoğu yönlerinden, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına, Doğu Akdeniz'in doğusunda zaman zaman 9 kuvvetine ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

AA

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