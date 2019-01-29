Meteoroloji Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu. Genel müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Akdeniz'de ise rüzgarın yarın 07.00-17.00 saatlerinde doğu ve güneydoğu yönlerinden, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına, Doğu Akdeniz'in doğusunda zaman zaman 9 kuvvetine ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
AA
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