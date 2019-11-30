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Meteoroloji'den İstanbul için alarm: Saat verip uyardı

Meteoroloji, İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Açıklamada, 'İstanbul'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır' denildi.

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Meteoroloji, İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Öğleden sonra Kocaeli, Yalova illeri ile İstanbul'un Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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