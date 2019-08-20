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Meteoroloji'den İstanbul için çok kritik uyarı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul başta olmak üzere İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere yurt genelini ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Buna göre İstanbul'u salı, çarşamba ve perşembe günleri gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
 
Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da etkisini gösteren ve bir kişinin ölümü ile sonuçlanan sağanak yağışın ardından gözler yeni hava tahmin raporuna çevrilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinden 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı ve önümüzdeki günlere dikkat çekti.
 
ÇOK SAYIDA KENTE YAĞIŞ UYARISI
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, salı günü akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
 
İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
İSTANBUL'A YAĞIŞ UYARISI
 
Buna göre salı, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul'u gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Yağışlar cuma ve cumartesi günleri ise son buluyor. İstanbul'da bu hafta sıcaklık 24-29 dereceleri arasında öngörülüyor.
 
Salı, çarşamba ve perşembe günleri İstanbul'un yanı sıra Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde de gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

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