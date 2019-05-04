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Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı

Meteoroloji'de kritik uyarı geldi. İstanbul'da bugün parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. Yağışların özellikle gece saatlerinde etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ve zamanla kuzeybatısının parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Kuzey Ege ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
 
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl ve Artvin çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuz şartlara (yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, iri çaplı dolu yağışı ve hortum oluşma riski) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HDP´li vekile tokat gibi sözler: Siz farklı ülkede mi yaşıyorsunuz?

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