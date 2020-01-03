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  • İstanbul'a yine fırtına geliyor: Hızı 110 km'yi bulacak
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İstanbul'a yine fırtına geliyor: Hızı 110 km'yi bulacak

Meteoroloji, İstanbul'da yine şiddetli poyrazın etkili olacağını açıkladı.

DHA03.01.2020  15:11 - Güncelleme: 03.01.2020  15:13
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Pazartesi ve Salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor" denildi.

Meteorolojinin yaptığı uyarıda yağış bilgisine de yer verildi. Açıklamada, "Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkezi ile birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de başlayacak yağışların, Pazartesi ve Salı günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor" denildi.

Açıklama şöyle devam etti: "06 Ocak Pazartesi ve Salı günü beklenen yağışların, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Akdeniz bölgesi ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana'da şiddetli ve yer yer aşırı (metrekareye 100 kg ve üzeri yağış) olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Pazartesi ve Salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor"

Kasım Süleymani'ye yönelik saldırı sonrası bölgeden görüntüler

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