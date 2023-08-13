Meteoroloji'den İstanbul için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sarı kodlu uyarıda bulundu. Kuvvetli fırtınanın etkili olması beklenirken, vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 13.08.2023 Pazar günü Marmara'nın batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."