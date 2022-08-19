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Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

Meteoroloji, bugün İstanbul dahil Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.

19 Ağustos 2022 Cuma 08:32 - Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeybatı çevreleri, Sivas'ın doğusu, Kütahya, Erzincan, Malatya, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış, İzmir'de 35 dereceye varan yüksek sıcaklık, Ankara'da ise havanın serinleyerek günün parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

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