İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2023 Perşembe / 7 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,426
  • EURO
    21,544
  • ALTIN
    1248.55
  • BIST100
    4783.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteoroloji'den İstanbul ve 26 il için sarı kodlu uyarı
Güncel

Meteoroloji'den İstanbul ve 26 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporu yayımlandı. MGM, İstanbul ve 26 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

27 Nisan 2023 Perşembe 08:40 - Güncelleme:
Meteoroloji'den İstanbul ve 26 il için sarı kodlu uyarı
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre sağanak yağışlı hava ülke genelinde etkili olacak. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altında seyrederken hafta sonuna doğru mevsim normellerine yükselecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Malatya çevreleri dışında, diğer bölgelerimizin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Adana, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarının İç ve Batı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri altında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

27 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Sakarya, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yayımladı.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.