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Meteoroloji'den İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı

METEOROLOJİ, İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısında bulundu.

DHA07.02.2020  10:52 - Güncelleme: 07.02.2020  10:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda kar yağışının bu akşam saatlerinde başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada,"Bu akşam saatlerinde İstanbul il genelinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışın, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışına dönerek gece boyunca etkili olacağı ve güney sahillerinde 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerinde 5 ila 9 cm yerde örtü yapacağı tahmin ediliyor" denildi.

Uyarıda, "Yarın sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda, öğleden sonra ise Anadolu Yakası'nda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak olan soğuk havanın, Pazartesi sabah saatlerine kadar başta buzlanma ve don olayının sebep olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri yer aldı.

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