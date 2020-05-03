İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0114
  • EURO
    7,7167
  • ALTIN
    383.512
  • BIST100
    101110
Güncel

Meteoroloji'den İstanbul'a ‘sarı' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için ‘sarı' uyarıda bulunarak, beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

IHA03 Mayıs 2020 Pazar 14:53 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 14:56
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için ‘sarı’ uyarıda bulunarak, beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’u ‘sarı’ kategoride uyardı. Uyarıda, “İstanbul’daki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (04.05.2020 Pazartesi) akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı ve metrekareye 25-50 kilogram yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

SARI UYARI NE ANLAMA GELİR

Hava durumu potansiyel tehlikelidir; tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Başkan Erdoğan paylaştı! İşte pandemi hastanelerinden ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.