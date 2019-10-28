Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ile birçok ili ilgilendiren hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Buna göre 31 Ekim Perşembe günü İstanbul'u sağanak yağış bekliyor. Diğer günler ise bulutlu ve parçalı bulutlu geçecek.

Ankara'yı ise salı gününden cuma gününe kadar parçalı bulutlu bir hava bekliyor olacak.

İzmir, cuma ve cumartesi günleri sağanak yağışlı geçecek.

İşte 5 günlük hava tahmin raporu: