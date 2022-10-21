Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı olacağı belirtilerek, "Sabah saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ve Van'ın güney ile kuzey ilçelerinde, akşam saatlerinden gece saatlerine kadar ise Hakkari'de aralıklarla kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat), yükseklerde ise kısa süreli fırtınamsı rüzgar (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 12, Bitlis'te 11, Hakkari'de 15 ve Muş'ta ise 16 derece olması beklenmektedir" denildi.