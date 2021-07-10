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Meteorolojiden Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA10 Temmuz 2021 Cumartesi 18:48 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 18:48
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Bu akşam Orta ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, yarın ise Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların bu gece ve yarın sabah Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın yarın genellikle kuzey, kuzeydoğudan hafif ve orta kuvvette, Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde zamanla güneybatıdan orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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