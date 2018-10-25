Meteoroloji: Trakya hariç ülke geneli yağışlı geçecek

Yağışların Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun, Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin'in kıyıları, Adana'nın doğu kesimleri, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacak. Rüzgar, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğleden sonra Anadolu Yakası aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 16

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli, doğu ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 25

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli, doğu ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 17

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli, doğu ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 22

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı (Genellikle yağmur, akşam saatlerinden itibaren yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 10

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 19