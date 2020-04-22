İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9817
  • EURO
    7,5852
  • ALTIN
    381.633
  • BIST100
    98647.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı
Güncel

Meteoroloji'den karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ağrı, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

AA22 Nisan 2020 Çarşamba 13:16 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 13:16
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin güneybatı ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Muğla, Ordu, Giresun, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ağrı, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Korkunç olay! Pencereden düşen 2 yaşındaki ikizler hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.