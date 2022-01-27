Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

IHA 27 Ocak 2022 Perşembe 09:33 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 09:35

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olacağı belirtilerek, "Muş ve Bitlis çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin akşam saatlerine kadar, Hakkari çevrelerinin gece saatlerine kadar aralıklı yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Ayrıca buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğulu ve güneyli yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van'da 1, Hakkari'de eksi 3, Bitlis ve Muş'ta eksi 1 derece olması beklenmektedir. Muş ve Bitlis çevreleri ile Van'ın güneyinde kuvvetli kar (10-20 cm), Hakkari çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar (20 cm. üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının bu akşam ve gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Buzlanma, don olayı, kar örtüsünün fazla olduğu yerler ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.